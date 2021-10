Tien jaar later mist Apple icoon Steve Jobs nog steeds

„Ik had graag een Apple TV gezien, of een Apple Auto”, zegt technologie-expert Vincent Everts. „Grote innovaties heeft Apple niet meer gemaakt de afgelopen tien jaar. Nieuwe slimmigheidjes zie je tegenwoordig eerst op Android-telefoons en één of twee jaar later pas op de iPhone”, zegt hij.

Aandeelhouders en klanten zul je er niet over horen klagen, erkent Everts. „Onder Tim Cook is Apple een ware money making machine geworden”, zegt hij over Jobs’ opvolger. „De beurswaarde is verzevenvoudigd en er worden meer telefoons verkocht dan ooit. Maar als je toen had voorspeld dat Apple op de Watch en de AirPods na geen nieuwe producten op de markt zou brengen, dan was dat zeker teleurstellend gevonden.”

Boosheid

Volgens Everts wreekt zich het gemis van Steve Jobs. „Apple mist nu de passie voor innovatie, het ongeduld en de boosheid van Jobs”, zegt hij. „Cook is meer van overleg. Hij had in 2016 voor $26 miljard Tesla kunnen overnemen en dat heeft hij niet gedaan. Daar heeft hij lef niet voor.”

Volgens technologie-expert Danny Mekić zit ook het eigen succes Apple in de weg. „Als ze nu iets willen lanceren, dan zijn van alle nieuwe componenten van het apparaat enorme aantallen nodig. Dat is moeilijk”, zegt hij. „En als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat Apples grootste innovaties kwamen als ze de underdog waren. Dat zijn ze niet meer en daarom kunnen ze het zich veel minder permitteren om te falen.”

Dat Apple minder risico’s neemt, moet ook Gonny van der Staag van Apple-platform iCulture tot haar spijt constateren. „Het is te zien dat Cook zich vooral toelegt op de productieketen en dat doet hij heel goed als je naar de cijfers kijkt. Maar het zou goed zijn als Apple naast zijn standaardtelefoons ook dure, experimentele modellen zou lanceren. Ook als die €1000 meer kosten, is daar zeker publiek voor. ”, zegt Van der Staag.

Spanning

Ook Mekić mist de laatste jaren spanning rond Apples beroemde persconferenties. „Ik zou heel graag weer eens willen dat Apple een nieuw product lanceert dat geniaal is, ook al weet je nog niet precies wat het doet, maar waarvoor je je oude slaapzak weer uitrolt omdat je niet kunt wachten tot het in de winkel ligt.

Van der Staag en Mekić zien beiden een parallel tussen Steve Jobs en Elon Musk van Tesla, die zich ook al weinig aantrekt van de etiquette voor topmannen van grote bedrijven. „Een charismatische oprichter kan veel makkelijker besluiten de koers te wijzigen dan een directeur die daar is neergezet door aandeelhouders”, zegt Mekić. „Met zijn karakter had Jobs het nooit volgehouden bij Apple als hij niet de oprichter was geweest. En zelfs als oprichter is hij er nog een tijdje uitgegooid geweest.”