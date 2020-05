DNB: beurscrash vaagde anderhalf jaar winst weg

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat bij Nederlandse beleggingsinstellingen in die eerste drie maanden liefst anderhalf jaar aan opgebouwd rendement verloren ging.

Nederlandse beleggingsinstellingen behaalden in die eerste drie maanden gemiddeld een negatief rendement van 11,7%, meldt DNB vrijdag. Het belegd vermogen daalde met 12,9% naar €816 miljard. Bijna 90% van het belegd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is in handen van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars.

Aandelenfondsen verloren in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 19,4%, vastgoedfondsen 8,4%, private equity en overige fondsen 7,1%, obligatiefondsen 4,1% en hedgefondsen 1,3%.

Inmiddels zijn de koersen wel opgeveerd. Zo is de Amsterdamse AEX-index teruggekrabbeld naar 518 punten op vrijdag, nadat de graadmeter in maart zelfs even onder de 400 punten zakte. In februari reikte de beursgraadmeter nog tot 629 punten. De index staat daarmee nu nog steeds bijna 18% lager dan voor de uitbraak van de pandemie.

In 2019 behaalden beleggingsinstellingen nog het hoogste rendement sinds de financiële crisis.