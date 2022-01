CPB: Rutte IV schuift forse lasten door naar jongeren

Dat blijkt uit de doorrekening van het coalitieakkoord door de rekenmeesters van het CPB. „Als gevolg van het coalitieakkoord stijgen de financiële lasten voor toekomstige generaties fors.”

Vanwege de vergrijzing gaan in de toekomst minder mensen werken en zijn meer mensen met pensioen en hebben zorg nodig. Daarom maakt het CPB sommen voor de staatsschuld op heel lange termijn, om te zien of alle voorzieningen in de toekomst nog betaalbaar zijn. Het CPB stelt dat de overheidsfinanciën op lange termijn ’niet houdbaar’ zijn. Dat betekent dat in de toekomst zal moeten worden bezuinigd of dat de belastingen moeten worden verhoogd.

Bekijk ook: Koopkrachtplus nieuw kabinet in rook op door inflatie

Niet plausibel

Het nieuwe kabinet trekt tientallen miljarden uit voor onder meer klimaat en stikstof en gaat ervan uit dat veel van deze overheidsuitgaven eenmalig zijn. Het CPB betwijfelt dat. „Het CPB acht dit niet in alle gevallen plausibel.”

Dat betekent dat de overheidsfinanciën op de langere termijn er veel slechter uitzien dan de coalitie zelf nog had berekend. Het begrotingstekort komt in 2025 uit op 2,7 procent van het bruto binnenlands product, en niet op de verwachte 2,5 procent.

Hoge schuld

De echte pijn zit in de verdere toekomst als de overheidstekorten hoog blijven en de staatsschuld verder oploopt. In de berekening van het CPB komt de staatsschuld over enkele decennia uit op 92 procent van het bbp, terwijl die nu nog ruim onder de 60 procent ligt. Zonder het nieuwe klimaat- en stikstofbeleid zou de staatsschuld de komende decennia juist langzaam dalen.

Ook tijdens de regeerperiode van Rutte IV zullen de overheidsfinanciën al verslechteren. Volgens de doorrekening komt het structurele begrotingssaldo uit op 3,1 procent. In het regeerakkoord wordt gemikt op een saldo van 1,75 procent.