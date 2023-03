Goedkeuring voor Pharmings tweede medicijn

Ceo Sijmen de Vries meldt dat leniolisib waarschijnlijk begin april in de VS wordt gelanceerd. Hij toont zich zeer verheugd. „Deze goedkeuring is een belangrijke mijlpaal voor mensen met APDS die nu toegang krijgen tot de eerste goedgekeurde behandeling specifiek voor deze slopende ziekte. De goedkeuring en spoedige lancering van ons tweede commerciële product brengt ons dichter bij ons doel om een toonaangevende wereldwijde onderneming gericht op behandeling van zeldzame ziekten te worden die zich inzet voor patiëntengemeenschappen met onvervulde medische behoeften.”

Pharming verkoopt al vele jaren Ruconest, een middel tegen de acute erfelijke zwellingsziekte angio-oedeem. De jaaromzet van dit medicijn bedraagt ruim $200 miljoen en wordt grotendeels in de VS gerealiseerd. Mede vanwege de felle concurrentie is het groeipotentieel beperkt.

De Vries verwacht met leniolisib op termijn meer te kunnen verdienen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat dit medicijn ook buiten de VS wordt goedgekeurd. Vorige maand liet het Europees Geneesmiddelenbureau weten meer tijd nodig te hebben voor zijn oordeel. Waarschijnlijk zal dit grofweg over een half jaar zijn.

Terwijl De Vries altijd aangaf vertrouwen te hebben in goedkeuring door de FDA, ontstond er de afgelopen weken toch wat onzekerheid in de markt. Vorige week vrijdag dook de beurskoers plots 14% naar beneden, waarna deze in de afgelopen dagen weer wat herstelde.

Op Wall Street kreeg de goedkeuring een enthousiaste ontvangst. Het aandeel Pharming schoot 40% omhoog.