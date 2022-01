Els van der Plas terug naar Amsterdam

Tijdens een Ballet-diner voorafgaand aan de pandemie:V.l.n.r Heleen Terwijn, oprichter van de Weekenschool, haar partner Abn Amro-president-commissaris Tom de Swaan, tevens voorzitter van het Nationale Opera & Ballet Fonds, Janet van Zadelhoff, directeur Els van der Plas en vastgoedmagnaat Cor van Zadelhoff. Ⓒ Foto De Telegraaf

Els van der Plas wordt vanaf april directeur van het museum Allard Pierson in Amsterdam. Sinds 2020 is zij zakelijk directeur van het Bonnefanten in Maastricht. Daarvoor was zij directeur van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.