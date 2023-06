Premium Het beste van De Telegraaf

Big Tech viert duur beursfeestje: tijd om weg te gaan?

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / SIPA USA

Op de aandelenbeurzen vooral in VS hebben beleggers dit jaar grote techfondsen weer massaal omarmd. Het enthousiasme over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie heeft de polonaise in de Amerikaanse techsector verder op gang gebracht. Beursexperts waarschuwen voor al te veel optimisme over de voortgang van de techrally.