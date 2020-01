'Openingswinst voor AEX'

De Chinese economie groeide in 2019 met 6,1 procent. Dat was de traagste groei in bijna drie decennia. De op een na grootste economie ter wereld kampte vorig jaar met de effecten van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De groei was wel in lijn met de verwachtingen van economen. Ook namen de winkelverkopen en de industriële productie in China in de laatste maand van het jaar sterker dan verwacht toe.

Uit het handelsbericht van Beter Bed bleek dat de beddenverkoper duidelijk de wind mee heeft nu het afscheid heeft genomen van zijn Duitse activiteiten. Het bedrijf zette in het vierde kwartaal een omzet van 47,6 miljoen euro in de boeken. Dat betekende een stijging van 5,1 procent op jaarbasis, exclusief het verkochte onderdeel Matratzen Concord. De onderneming presenteert op 7 mei zijn strategie voor de middellange termijn.

Prosus

Ook ASML blijft in het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland bevestigde in Het Financieele Dagblad dat Amerika niet wil dat de geavanceerde chipmachines van ASML aan China worden geleverd.

Het aandeel Prosus zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. Goldman Sachs zette de techinvesteerder op de favorietenlijst. Volgens de kenners van de Amerikaanse zakenbank is Prosus een van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voor 2020. Goldman verlaagde tevens het advies voor vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties.

In Parijs gaat de aandacht uit naar Casino. Het supermarktconcern is negatiever geworden over de resultaten op de Franse thuismarkt. Onder andere aanhoudende protesten wegens pensioenhervormingen zitten de supermarkten dwars.

Slot

De Europese beurzen bleven donderdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 612,06 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 935,10 punten. Frankfurt zakte een fractie, terwijl Parijs 0,1 procent won. Londen verloor 0,4 procent. Wall Street eindigde opnieuw met recordstanden. De Dow-Jonesindex klom 0,9 procent tot 29.297,64 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,1 procent.

De euro was 1,1139 dollar waard tegen 1,1131 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 58,54 dollar. Een vat Brentolie stond ook nagenoeg onveranderd op 64,64 dollar.