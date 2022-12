TenneT: Nederlands elektriciteitsnet goed voorbereid op winter

Dat de situatie in Nederland op orde is, komt onder meer door de goedgevulde gasopslagen. Mocht de temperatuur deze winter extreem dalen, dan kan het zo zijn dat er wel een beroep op bedrijven en huishoudens wordt gedaan om hun gasverbruik te verminderen. Maar de leveringszekerheid van elektriciteit uit gascentrales blijft gewaarborgd.

Er kunnen problemen ontstaan met de levering van stroom wanneer de schaarste aan elektriciteit meerdere gebieden tegelijkertijd raakt, bijvoorbeeld binnen Europa. Daarom hebben Europese staten al maatregelen genomen om zich voor te bereiden op de winter. Zo zijn er afspraken gemaakt over het vullen van gasvoorraden. Ook worden bepaalde elektriciteitscentrales weer in gebruik genomen.

Daarnaast proberen landen de vraag naar elektriciteit te verlagen. Zo deed de Franse energietoezichthouder begin november nog een beroep op Franse huishoudens en bedrijven om hun energieverbruik te verminderen. Daarmee moesten stroomstoringen gedurende de winter worden voorkomen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kondigde eind september al een onderzoek aan naar hoe Nederland overdag op stroom kan besparen, bijvoorbeeld door verlichting langs wegen uit te schakelen, zolang de verkeersveiligheid niet wordt bedreigd.

Desondanks blijven er risico’s bestaan. De grootste daarvan voor wat betreft leveringszekerheid, worden verwacht in onder meer Duitsland, Frankrijk en het zuiden van Zweden. In die laatste twee landen landen bijvoorbeeld, zijn er onzekerheden over de levering van elektriciteit die wordt opgewekt in kerncentrales.

Ook de elektriciteit uit steenkolen in Duitsland en Polen vormt een risico, door onzekerheden over de beschikbaarheid van die brandstof. Wanneer er in die landen problemen ontstaan, kan dat een "aanzienlijke effect" hebben op het elektriciteitsaanbod. Europese hoogspanningsnetbeheerders staan daarom in nauw contact met nationale overheden.