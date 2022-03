Grote gasdeal binnen bereik: ’VS levert Europa dit jaar 15 miljard kuub’

Volgens bronnen tegen de Financial Times leggen de Amerikanen de laatste details van dit plan in Brussel voor.

Europa verbruikt jaarlijks ruim 400 miljard kuub gas en importeert 350 miljard, waarvan 45 procent uit Rusland. Europa wil zijn afhankelijkheid van Russisch gas dit jaar al met twee derde beperken, en vervolgens helemaal afbouwen. In totaal wordt dan voor 50 miljard m3 aan gas vervangen.

De Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zouden het akkoord vrijdagochtend bekend maken. Ter vergelijking: Nederlandse offshore gasvelden zouden op korte termijn 6 miljard kuub gas kunnen gaan leveren. Dat is ongeveer de hoeveelheid die Nederland nu van Rusland afneemt.

Europese lidstaten durven een te snelle afbouw van Russisch gas niet aan. Vooral Oost-Europese landen zouden hard geraakt worden. De Duitse kanselier Olaf Scholz heeft gewaarschuwd voor een onmiddellijk verbod op alle fossiele brandstoffen: dat zou een recessie voor de grootste economie van Europa betekenen.

Duitsland houdt daarom vast aan een sterke vermindering van het gas voor dit jaar, als onderdeel van sancties.

Europa voert behalve overleg over lng-levering met de VS ook met vertegenwoordigers in Qatar en Egypte.

De deal met de Amerikanen is opmerkelijk: een groot deel van de lng-export in de VS is al ingeboekt, vooral voor landen in Azië.