Premium Het beste van De Telegraaf

Sparen viert ook bij huidige lage rente hoogtij

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Als Nederlanders ergens goed in zijn, is het wel in sparen. Dat is te zien in de laatste cijfers van De Nederlandsche Bank, die de statistieken hierover bijhoudt. Het bedrag aan spaargeld op deposito’s blijft stijgen, ook in tijden dat de rente laag of zelfs negatief is. De afgelopen maand bedroeg het totaal aan spaargeld in Nederland bijna 423 miljard euro, ongeveer 14 miljard meer dan vorig jaar.