Google geeft bitcoin een optater

Wat betreft de advertenties gaat het onder meer om handelsplatforms en de uitgiftes van nieuwe digitale valuta’s, zogenoemde ICO’s.

Voorts houden beleggers in digitale munten hun adem in vanwege een hoorzitting vanavond in de Amerikaanse Senaat. Mogelijk leidt deze ertoe dat de handel verder aan banden wordt gelegd.

Dat een beleggingsstrateeg bij de Duitse financiële instelling Allianz aangaf dat de intrinsieke waarde van de bitcoin volgens hem nul is, kwam het sentiment ook niet ten goede.

Anderhalve week geleden was de bitcoin nog $11.500 waard en drie maanden geleden werd een top van bijna $20.000 bereikt.