Nieuwe kathedraal in Leusden

Afas-topman Bas van der Veldt (l.), zoon van oprichter Ton, met Afas-theaterdirecteur Herman Zondag. Ⓒ foto De Telegraaf

Afas-mede-oprichter Ton van der Veldt verwelkomde niet meer dan dertig genodigden in het gebouw dat zowel theater is als hoofdkantoor. ,,Wij kunnen de akoestiek hier aanpassen”, sprak hij goed hoorbaar zonder versterking op het podium en meteen begon zijn stem te galmen. ,,Wij zijn de eerste in de Benelux die dit systeem hebben!”

Verrassing

De exclusieve bijeenkomst was eigenlijk de première van de nieuwe zaal zèlf met net zoveel innovatieve, computergestuurde techniek als van een softwarebedrijf als Afas is te verwachten. Tussen de stoelen zijn zo’n dertig microfoontjes aangebracht, die weer zijn aangesloten op tientallen speakers. Het kan onder meer het stemmige effect geven van een oeroude kathedraal, wat op het klassieke, rode theaterpluche zorgde voor een bizarre verrassing.

,,Het komt door Pieter Jan Leusink”, verklaarde theaterdirecteur Herman Zondag, voordat hij de dirigent op de bühne vroeg. ,,Hij zei: ’Je denkt toch niet dat er gezongen kan worden in zo’n droge zaal?’” Daarom was hij nu uitgenodigd voor een test. Met zijn Bach Choir & Orchestra kwam hij een stuk van het Gloria van componist Antonio Vivaldi (1678-1741) uitvoeren met zijn Bach Choir & Orchestra.

Sopraan Olga Zinovieva met Tom de Ket.

,,Een uitprobeersel”, hield hij het kleine publiek voor en even later was het of de zaal met een stenen gewelf was gebouwd, in plaats van het gebruikelijke theaterplafond met verlichting en systeem-aansluitingen.

Daarna liet hij sopraan Olga Zinovieva het Ave Maria van Giulio Caccini (1551-1618) zingen. Eerst met systeem uit en dan aan. Toppianist Jan Vayne speelde mee op zijn Bösendorfer-vleugel, om ook dat uit te proberen.

,,Het werkt!”, concludeerde Leusink op het podium. ,,En hier hoor je het ook, waardoor je minder hard staat te werken!” Jan Vayne reageerde: ,,Inderdaad. Je word gedragen.” Leusink voegde eraan toe dat de zaal, vooral geschikt voor musicals, nu mogelijkheden voor klassieke muziek erbij heeft. ,,De Matthäus Passion wordt hier volgend jaar de ultieme test”, keek hij vooruit.

Stadion

,,Je kunt hier ook een stadion maken!” zei Afas-topman Bas van der Veldt in de zaal, nu ook hij de akoestiek voor het eerst hoorde. ,,Oh, maar dat doen we ook”, reageerde Tom de Ket, scriptschrijver van de musical over Johan Cruijff die hier dit najaar in première gaat.

De zangers en muzikanten kwamen opgetogen van de planken. Niet alleen vanwege de muziek. Ook omdat ze weer eens op een bühne stonden.