Niemand gelooft dat Nederland coronadans ontspringt

„Vinden jullie zelf niet dat de voorspellingen over deze crisis te somber zijn geweest?”, vraagt de man in de winkel. Wie het afgelopen jaar het nieuws heeft gevolgd is bedolven onder berichten die massawerkloosheid en rampspoed voorzagen. Nederland zou weleens richting de miljoen werklozen kunnen gaan in 2021, voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) vorige zomer in hun somberste scenario.