VNO-NCW: te weinig aandacht bedrijfsleven in discussie miljoenennota

Volgens Thijssen staan met name energie-intensieve bedrijven zwaar onder druk. „Zeker in het buitenland worden er al veel maatregelen genomen”, aldus Thijssen. „Het Nederlandse kabinet kiest ervoor dit niet te doen.” VNO-NCW waarschuwt al langer voor de reeks kostenstijgingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden, zoals loon, energie, huren, grondstoffen en belastingen.

Thijssen maakte de vergelijking met Duitsland, waar de regering zegt er alles aan te zullen doen om de structuur overeind te houden. Ze vindt het ook niet uit te leggen dat een bakker in Maastricht niet wordt geholpen, terwijl even verderop de bakker in Aken wel hulp krijgt. Doordat Den Haag niets doet staat volgens haar de economische structuur in Nederland op omvallen.

Mank

Het argument dat het Nederlandse bedrijfsleven in coronatijd is geholpen en nu dus even moet wachten weersprak de VNO-NCW-voorzitter met klem. De vergelijking met corona gaat ten eerste mank omdat het nu om andere bedrijven gaat. „Het frame dat bedrijven in coronatijd overeind zijn gehouden is onjuist”, aldus Thijssen. „Ondernemers hebben maand op maand erop toegelegd. Niet ondernemers zijn geholpen, maar werknemers”, zei ze fel.

Thijssen voorspelde eerder al dat een recessie aanstaande is. Aan precieze voorspellingen waagde ze zich niet, ook gelet op de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. „Maar dat er een recessie komt, daar kun je vanuit gaan”, aldus Thijssen.