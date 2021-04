’Albert Heijn dunt aantal winkelmanagers uit’

Bij de ingreep zouden 7500 managers van Albert Heijn zijn betrokken. Veel managers krijgen volgens RTL Nieuws hierdoor waarschijnlijk een lagere, vaak slechter betaalde functie bij de supermarktketen. Albert Heijn heeft nog geen antwoord gegeven op vragen over een bevestiging van de reorganisatie bij managers.

Nieuwe manier

Het is al langer duidelijk dat de winkels van Albert Heijn op een nieuwe manier aangestuurd gaan worden, maar het was onduidelijk hoeveel leidinggevenden hierdoor geraakt worden. De functies assistent-supermarktmanager en de teamleider vervallen. Er komen wel nieuwe functies terug, maar het gaat daarbij in de meeste gevallen om een lagere functie, met een lager salaris.

Ook bij concurrent Jumbo werd er recent nog een reorganisatie aangekondigd. Daarbij zullen er functies gaan vervallen. Medewerkers die dit raakt zullen moeten solliciteren op een nieuwe positie.