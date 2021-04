Albert Heijn krijgt gespecialiseerde managers

De supermarktketen spreekt van een ’zorgvuldig voorbereide verandering’, waarbij alle betrokken medewerkers ’de kans krijgen zich te ontwikkelen in functies met meer focus en verantwoordelijkheid’. „De huidige organisatiestructuur van de Albert Heijn-winkels bestaat al vijftien jaar. Een periode waarin veel veranderd is; bij klanten, in het assortiment en op het gebied van technologische vernieuwingen”, laat Albert Heijn in een reactie weten. „De nieuwe winkelorganisatie met krachtige teams, vakmanschap en een goede samenwerking, sluit beter aan op de wereld van vandaag. In de nieuwe organisatie wordt vanaf maandag 26 april gewerkt met gespecialiseerde managers: een die verantwoordelijk is voor de versafdeling, een ander gaat de winkelprocessen aansturen en bij service ligt de focus op het zelfscanplein.

Nieuwe manier

Het is al langer duidelijk dat de winkels van Albert Heijn op een nieuwe manier aangestuurd gaan worden, maar het was onduidelijk hoeveel leidinggevenden hierdoor geraakt worden. De functies assistent-supermarktmanager en de teamleider vervallen. Er komen wel nieuwe functies terug, maar het gaat daarbij in de meeste gevallen om een lagere functie, met een lager salaris.

Albert Heijn stelt dat de Ondernemingsraad van de keten in ’een vroeg stadium’ is betrokken in de plannen. De OR heeft volgens het concern ook al een positief advies gegeven.

Ook bij concurrent Jumbo werd er recent nog een reorganisatie aangekondigd. Daarbij zullen er functies gaan vervallen. Medewerkers die dit raakt zullen moeten solliciteren op een nieuwe positie.