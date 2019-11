EY wees OM op verdachte deals Damen

De inval bij EY was in het kader van een corruptieonderzoek naar de scheepsbouwer in Gorinchem, waar de FIOD ook binnenviel. De accountant zou niet specifiek op zoek zijn naar signalen van omkoping in het Caribisch gebied. Eén van de partners van het kantoor wees op de ‘rode vlaggen’ die het in 2015 had gevonden in de boeken van de scheepsbouwer.

Ook tipte EY de opsporingsambtenaren over een verdachte overboeking door Hobson van bijna 11 miljoen euro naar een brievenbusfirma op de Bahama’s, waarvan hij zelf bestuurder was.