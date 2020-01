’Ryanair schrapt banen door vertraging 737 MAX’

Ⓒ EPA

DUBLIN (ANP/RTR) - Ryanair verwacht op zijn vroegst in september of oktober te kunnen beschikken over zijn eerste tien vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX. De Ierse luchtvaartmaatschappij waarschuwt voor banenverlies en de sluiting van vliegbases door de vertraagde levering. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een interne memo.