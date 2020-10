Veel behoefte aan ambachtslieden

De Amsterdamse meubelstoffeerder Sarah Doyer vond het heel fijn om anderhalf jaar lang iemand in haar bedrijf op te leiden. Ⓒ RICHARD MOUW

Amsterdam - Een groeiend aantal mensen zit door de coronacrisis zonder werk. In een aantal sectoren is juist sprake van een personeelstekort. Bijvoorbeeld in het ambacht. Klussers, parketteurs en meubelstoffeerders komen om in het werk. „Er kunnen zo twee mensen bij me aan de slag, maar ze zijn er niet”, zegt parketteur Jan van der Kroef.