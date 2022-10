Ambassadeur Nicaragua is helemaal niet weg

De doorgewinterde jurist is veel te belangrijk bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

De deken is altijd de langstzittende ambassadeur en Argüello Gómez werd het omdat hij voor meerdere slepende rechtszaken nodig was. „In 1984, in 1993 en in 2000 bood ik mijn geloofsbrieven aan de koning aan”, legde hij uit in restaurant ’t Jagertje. „Nu loopt nog één zaak over een geschil met Colombia in de territoriale wateren.” Precies daarom, zo blijkt nu in diplomatenkringen, kan Ortega zijn trouwe vazal nog niet missen in Den Haag.

Elizabeth Ward, ambassadeur van Panama, met Gerard Hofman, sponsor van de nieuwe Diplomat Club in Den Haag. Ⓒ Esther Hemmer

Hij kan gewoon nog eens langskomen bij de Diplomat Club in ’t Jagertje: de oudste horecazaak van Den Haag en één keer per week op borreltijd alleen toegankelijk voor medewerkers van ambassades en internationale organisaties. Members only!

In de oorspronkelijk 17e-eeuwse zaak, waar in de jaren 50 een dergelijk gezelschap samenkwam, hief internationaal bedrijfsadviseur Auke Piek, mede-ondersteuner van de club, het glas met zijn sponsorende kameraad Gerard Hofman, vastgoedontwikkelaar, ambassadeur Jaime Moscoso uit Chili, de Algerijnse ambassadeur Salima Abdelhak, de Panamese ambassadeur Elizabeth Ward en andere ambassadeurs.

Auke Piek (l.) met Gerard Hofman. Ⓒ Esther Hemmer

Eigenlijk gaat het in de club niet zozeer om hen, zegt initiatiefnemer Gilbert Monod de Froideville, oprichter van Protocol International: „Ambassadeurs hebben hun eigen netwerk. Dit is meer voor de laag daaronder.” Zijn mede-adviesraadslid Karla Peijs, vulde aan: „Het is vooral voor de jongeren. Die weten elkaar minder te vinden.” Zij is onder meer voorzitter van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Ook meervoudig commissaris Martin van Pernis zit in de adviesraad, evenals voormalig ambassadeur in de VS Henne Schuwer.