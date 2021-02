’Club Brugge wil naar de beurs’

Banken en financieel adviseurs hebben van de club, waar onder meer de Nederlanders Stefano Denswil, Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost spelen, de opdracht gekregen om die notering voor te bereiden, volgens bronnen tegen De Tijd.

Het is volgens krant nog wel onduidelijk of de beursgang via de verkoop van nieuwe of bestaande aandelen gaat gebeuren.

Want ruim 85% van alle aandelen in bezit van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, directeur Vincent Mannaert en bestuurder Jan Boone.

Daarnaast bezitten ondernemers in de regio 15% van alle aandelen. Onduidelijk is wat zij met hun aandelen gaan doen.