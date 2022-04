Fastned geeft gas met versnelde uitbouw van laadpalen

Financieel

Beursblog: Dow zakt 200 punten op vrees rentestijging Federal Reserve

Techaandelen zijn dinsdagavond het meest achteruit gegaan in New York op de verwachting van een sneller stijgende beleidsrente. De Nasdaq sloot liefst 2,2% in het rood, de Dow Jones zakte 0,8% in onzekere stemming. De AEX in Amsterdam is met klein verlies gesloten bij 736 punten. ArcelorMittal werd ...