'AEX zet opmars voort'

Speciaalchemieconcern DSM zette in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken. Die stijging was voornamelijk te danken aan de tak voor voeding. De materialentak kampte met zwakte in de Chinese markt. Voor de rest van het jaar handhaafde DSM zijn verwachtingen.

Kendrion had ook afgelopen kwartaal last van de zwakke economische activiteit als gevolg van de handelsoorlog. De omzet en de winst namen af en de leverancier van elektromagnetische componenten besloot mede daardoor om zijn lopende aandeleninkoopprogramma te schrappen. Het bedrijf houdt wel vast aan zijn winstprognose voor de lange termijn.

Asfalt

Bouwondernemingen BAM en Heijmans mogen hun asfaltcentrales nog niet bundelen. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is meer onderzoek nodig naar het samenvoegen van de asfaltactiviteiten. Eerder maakten de bouwers al bekend de mogelijkheden te onderzoeken om samen een nieuw asfaltbedrijf op te richten.

IMCD kondigde aan een meerderheidsbelang te nemen in de Zuid-Koreaanse distributeur van chemicaliën en voedselingrediënten Whawon. De chemicaliëndistributeur krijgt 57 procent van Whawon in handen. Whawon behaalde vorig jaar een omzet van omgerekend ongeveer 44 miljoen euro.

De aandelen ArcelorMittal en B&S zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van respectievelijk Société Générale en Morgan Stanley verlaagden hun aanbevelingen voor de bedrijven.

Ajax

Ook Ajax staat in het nieuws. Trainer Erik ten Hag maakt het seizoen af bij de beursgenoteerde voetbalclub. Dat zei hij tijdens de persconferentie voor het uitduel met Chelsea dinsdag in de Champions League. Ten Hag wordt in de Duitse media in verband gebracht met Bayern München, dat een opvolger zoekt voor de ontslagen Niko Kovac.

De AEX-index sloot maandag 0,8 procent hoger op 585,55 punten en bereikte daarmee de hoogste slotstand sinds mei 2001. De MidKap won 1 procent tot 883,44 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op een recordstand van 27.462,11 punten. Ook de brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq scherpten de recordniveaus aan en wonnen respectievelijk 0,4 procent en 0,6 procent.

De euro was 1,1126 dollar waard, tegen 1,1141 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 56,46 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 62,12 dollar.