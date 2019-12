Speelgoedwinkel van straat naar internet

Ⓒ ANP

Amsterdam - In de winkelstraat zijn steeds minder speelgoedwinkels te vinden. Het aantal fysieke speelgoedzaken in Nederland is de afgelopen vijf jaar gedaald van 1214 (2015) naar 832 (2019). In diezelfde periode nam het aantal online speelgoedwinkels juist fors toe van 670 naar 1398.