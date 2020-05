‘Er gaapt een kloof tussen animo belegger en bittere realiteit’

Volgens de experts van Amundi zijn de verwachtingen en hoop bij de financiële markten totaal niet meer in overeenstemming met de bittere economische realiteit als gevolg van de coronacris. Zij voorzien dat er een correctie van de koersen in het verschiet ligt zodra de recessie dieper gaat worden dan verwacht en beleidsmakers de geldkraan nog verder moeten gaan opendraaien.

Handelsoorlog

Het oplaaien van het handelsconflict tussen China en Amerika is volgens hen eveneens een reden om voorzichtig te zijn bij het handelen op de aandelenmarkten. Zo heeft de Amerikaanse president Trump al gedreigd om nieuwe importheffingen op te leggen voor producten uit het Aziatische land.

De onzekerheid over de de uitkomst van de komende Amerikaanse verkiezingen later dit jaar speelt in de ogen van de experts ook een rol voor beleggers om de kat uit de boom te kijken. Voor de Democraten gaat Joe Biden de strijd aan met Trump.

Daarnaast wijzen ze op de risico’s bij de opkomende markten. Vooral de gang van zaken in Brazilië, waar de coronapandemie heftig heeft toegeslagen, is in hun optiek een bron voor grote bezorgdheid.