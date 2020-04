Aantal faillissementen valt nog mee, ’grote golf komt pas aan einde zomer’

Een verlaten Leidseplein. Ⓒ TELEGRAAF

Amsterdam - In de week van 20 tot en met 24 april zijn 112 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er 47 meer dan in de week ervoor. In de eerste zeventien weken van 2020 zijn er 1262 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er elf meer dan in dezelfde periode van 2019.