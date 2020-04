Olieprijs schiet omhoog, signaal deal OPEC-Rusland

Ook de elektronische handel in indextrackers of etf’s op Amerikaanse WTI-olie werd woensdag na een wilde rit even stilgezet. De markt rekende afgelopen dagen na een hoog opgelopen ruzie op een akkoord.

Voor donderdag staat een teleconferentie van alle leden van het oliekartel OPEC met partners zoals Rusland en Venezuela gepland. Vanaf vorige week sijpelden signalen van een brede overeenkomst door, maar daarop volgden over en weer keiharde verwijten.

Rusland en Saoedi-Arabië eisten dat ook andere olielanden als Noorwegen zich zouden aansluiten, maar die zegden niets toe.

De Amerikaanse WTI-olieprijs zakte afgelopen weken onder $20. De vraag naar ruwe olie was met 30% teruggelopen door de uitval van de vraag van bedrijven en consumenten, tot 30 miljoen vaten per dag minder.

Wekenlang conflict

De bestaande prijsdaling werd mede veroorzaakt door het conflict rond 8 maart tussen de leider van oliekartel OPEC, Saoedi-Arabië, en Rusland. Moskou weigerde als niet-OPEC-lid in te gaan op de eis om de lopende productiebeperking van olie te verlengen. Beide landen kwamen ondanks bemiddeling niet tot een vergelijk en zetten de markt vol met goedkope olie.

Alleen als de Verenigde Staten zich zouden verbinden aan een productiebeperkende deal, wilden Ryiad en Moskou tot een verlaging van hun oliestroom komen. Het Witte Huis gaf wisselende signalen. Het stelde enerzijds dat het niet ingrijpt in de werking van de grootste grondstoffenmarkt. Daarnaast dreigde president Trump deze week met importheffingen van Saoedische olie als die de Amerikaanse schaliesector zou ondermijnen.

Tot woensdag, Saoedi-Arabië had tankers naar de Verenigde Staten gestuurd met ruwe olie tegen bodemprijzen, voer Ryiad letterlijk op ramkoers met de Amerikaanse schalie-olieproducenten.

Aanval op VS

Moskou en Ryiad proberen de Amerikaanse schalieproducenten, die hun marktpositie jarenlang met goedkope olie hadden bedreigd, uit de markt te drukken. Saoedi-Arabië gaf recent grote klanten waaronder Amerikaanse raffinagespecialisten extra korting op zijn olie. De prijs kwam daardoor korte tijd op $4 per vat.

De druk op de VS is groot. Amerikaanse leveranciers van de uit onder onder hoge druk uit aardlagen geperste schalie-olie kunnen gemiddeld voor een prijs onder $45 per liter niet langdurig opereren. De eerste faillissementsaanvragen in de Amerikaanse schaliesector werden vorige week gemeld.

Producenten schrapten bovendien kapitaal voor investeringen, ExxonMobil volgde dinsdag in de rij: het stopt voor $10 miljard aan investeringen.

Voor consumenten betekenden de lage termijnmarktprijzen van afgelopen weken uiteindelijk een lagere prijs aan de pomp, volgens het CBS dit jaar goed voor een 4% afname. Al wordt het grootste deel van de benzineprijzen in Nederland bepaald door btw (17%) en accijns (48%).