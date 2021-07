’Zonder gelijk speelveld nemen Chinese baggeraars het over’

Pieter van Oord ceo van maritiem concern Van Oord bij twee nieuwe hybride baggerschepen. Ⓒ Foto RENE Bouwman Boskalis… 27.14 %

Rotterdam - Maritiem concern Van Oord zal de komende jaren ruim een miljard investeren, onder meer in een uitstootvrije vloot. Het bedrijf uit Rotterdam koerst echter nogmaals op een teleurstellend jaar aan, zegt topman Pieter van Oord in gesprek met De Telegraaf. Van Oord blijft ondanks de energietransitie voorlopig nog actief in de olie-en gasindustrie. Belangrijk is dat er een gelijk speelveld blijft voor milieu-eisen, zo stelt de ceo.