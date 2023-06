Premium Het beste van De Telegraaf

Serveerster krijgt €14.000 bij ontslag na geweldsincident met chef-kok

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Agressieve chefkok maakte serveerster het leven zuur. Vrouw op de foto is niet de vrouw uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nadat een serveerster in mei 2022 tijdens haar werk in een horecagelegenheid in Heemskerk bij haar keel wordt gegrepen door de chef-kok, belandt ze ziek thuis. Na enige tijd gaat ze re-integreren. Dit traject loopt echter spaak en uiteindelijk wordt haar contract niet verlengd. Via de rechter eist ze een ontslagvergoeding van bijna €30.000 van haar voormalige werkgever omdat deze volgens haar ernstig tekort is geschoten. De rechter geeft haar voor een groot deel gelijk en veroordeelt de horecaondernemer tot het betalen van een schadevergoeding van bijna €14.000.