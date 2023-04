ING moet uitwijken naar grotere locatie vergadering om opkomst van activisten

De vergadering van 24 april vindt daarom plaats in het Muziekgebouw aan ’t IJ in het centrum van Amsterdam. Eerder zouden aandeelhouders bijeenkomen op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost.

Milieudefensie rekent op zo’n honderd sympathisanten met ING-aandelen die naar de bijeenkomst komen. Zij zullen het bestuur waarschijnlijk vragen of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent te verlagen ten opzichte van 2019. „Als het ontwijkend is, vragen we het nog een keer”, zegt campagneleider Peer de Rijk.

Afgelopen woensdag leverde dezelfde strategie bij de aandeelhoudersvergadering van supermarktconcern Ahold Delhaize enige irritatie op bij andere aanwezigen. Omdat topman Frans Muller naar de mening van Milieudefensie geen duidelijk antwoord gaf, herhaalden activisten de vraag keer op keer.

"Rebellen"

Ook Extinction Rebellion kondigt aan met zo’n honderd „rebellen” naar de vergadering van ING te komen. Een woordvoerder van de bank zegt dat de aanwezige bestuurders en commissarissen „zoals altijd goed zullen luisteren naar de verschillende vragen van onze aandeelhouders en die zo goed mogelijk zullen beantwoorden.”

Milieudefensie zint op een nieuwe klimaatrechtszaak tegen een groot bedrijf dat verantwoordelijk is voor veel CO2-uitstoot, in vervolg op de gewonnen rechtszaak tegen olie- en gasconcern Shell. De antwoorden van bedrijven tijdens de aandeelhoudersvergaderingen kunnen daarbij als bewijs dienen. Milieudefensie wijst erop dat bouwbedrijf BAM en autoconcern Stellantis op hun vergaderingen wel hebben toegezegd de CO2-uitstoot binnen zeven jaar met 45 procent te verlagen.

De belangenverenvereniging voor kleinere beleggers, de VEB, benadrukt dat de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven een belangrijk moment zijn. Het is daarom nodig om de dialoog te kunnen blijven voeren tijdens die bijeenkomsten.

„Telkens dezelfde vraag stellen, dat kan. De aandeelhoudersvergaderingen zijn een van de weinige gelegenheden van bedrijven die niet geregisseerd zijn en bestuurders moeten hun mannetje staan. Met hen hoef je heus geen medelijden te hebben”, zegt een woordvoerder. „Maar je aan een stoel vastplakken zoals bij Shell vorig jaar, dat is geen dialoog meer.”