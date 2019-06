'Kleinere fabriek Avantium geen verrassing'

Avantium maakte bekend dat de capaciteit van die fabriek, die 2023 moet worden opgestart, lager zal liggen dan bij de aanvankelijke plannen voor een gezamenlijke productielocatie met chemiereus BASF. Avantium was eerder samen met BASF eigenaar van Synvina, maar het Duitse chemieconcern trok zich terug uit de joint venture die was opgericht voor de vermarkting van vernieuwende chemische technologie.

Volgens KBC is de nieuwe productielocatie in potentie goed voor 25 miljoen euro omzet. Daarmee kan deze tot wel 5 miljoen euro bijdragen aan het jaarlijkse bedrijfsresultaat. KBC denkt wel dat Avantium zijn hand nog moet ophouden bij beleggers. Het chemiebedrijf zou tot eind 2021 over financiële middelen beschikken. Het is volgens de kenners evenwel onduidelijk hoe Avantium de periode overbrugt tot het moment dat het winstgevend wordt zonder aanvullende financiering. Om die reden blijft KBC Avantium als een riskante belegging beschouwen.

KBC hield het advies reduce met een koersdoel van 1,75 euro in stand. Het aandeel Avantium noteerde vrijdag omstreeks 09.20 uur 2,1 procent hoger op 2,42 euro.