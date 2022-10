Conservenfabrikanten ten onder wegens dure energie; potje groente fors duurder

HAK legt de productie gedurende zes weken stil, omdat met de huidige energieprijzen niet haalbaar om de hele winter door te produceren, aldus de fabrikant. Er zullen voorlopig nog voldoende producten van HAK in de winkel liggen, maar de prijzen zullen wel fors hoger worden.

De groente- en peulvruchten fabrikant kiest voor een geplande productiepauze en hoopt daarmee de duurste periode van het jaar te omzeilen. Door de pauze nu al in te plannen, kan HAK in samenspraak met het personeel de planning zorgvuldig voorbereiden. „We plannen de pauze op een moment dat het oogstseizoen voorbij is en er geen verse groenten meer van het land komen”, zegt Timo Hoogeboom, ceo van HAK. „De overige producten zoals peulvruchten, kunnen we flexibeler plannen en produceren we dan ook vaak in deze periode. Die schuiven we nu door in de planning. Daarnaast houden we altijd een veiligheidsvoorraad aan voor onverwachte omstandigheden. We kunnen dus voorlopig gewoon leveren.”

Groente uit pot duurder

De productiepauze is een van de maatregelen om de kosten zoveel mogelijk op te vangen en niet de volledige energieprijs door te hoeven berekenen aan de consument. Toch als een potje groente of appelmoes van HAK in de winkel behoorlijk duurder worden. Hoogeboom: „Ondanks onze initiatieven lukt het nog niet om forse prijsstijgingen te voorkomen. Dat is pijnlijk maar helaas wel de realiteit.”

Veel conservenfabrieken dreigen het loodje te leggen vanwege de hoge energieprijzen, aldus de Vigef. De brancheorganisatie meent dat het kabinet snel over de brug moet komen met een energiecompensatie of een prijsplafond. In ons omringende landen steunen overheden de conservenfabrikanten wel. Dat maakt het voor de Nederlandse bedrijven onmogelijk om te kunnen concurreren tegen de groente- en fruitverwerkers in het buitenland.

Vorig jaar bedroegen de kosten voor energie ongeveer 5% van de totale kosten voor groenten uit blik of glas. Maar dat is momenteel 25% tot 35%, aldus de Vigef. De belangenclub van conservenfabrikanten stelt dat het onmogelijk is deze kosten door te berekenen in de keten. Zonder compensatie dreigt groenten en fruit van Nederlandse bodem uit glas uit het winkelschap te verdwijnen.

Eerder maandag smeekte FNLI, de brancheorganisatie van de voedingsmiddelenindustrie, al om snelle compensatiemaatregelen. Volgens FNLI zijn de energieprijzen in de voedingsmiddelensector sinds januari 2021 verdrievoudigd en maken energiekosten 30% tot 40% van de totale kosten uit.

Compensatie

Daarnaast zijn de grondstofkosten 30% gestegen. Als deze trend doorzet zullen bedrijven omvallen, waarschuwt de lobbyclub, en dat kan een grote impact hebben op de hele agrarische keten.

In maart dit jaar besloot Zwanenberg Food Group, bekend van onder meer Chicken Tonight en Kips Leverworst, al de Struik-fabriek in Voorthuizen te sluiten en tot 2023 gefaseerd naar de productielocaties in Oss en Raalte te verplaatsen. De kostenstijging van grondstoffen en energie maakt de productie van knakworst en soep uit blik in de conservenfabriek in Voorthuizen te duur.