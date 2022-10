’Dure energie zet toekomst conservenfabrikanten op het spel’

Daarvoor waarschuwt de Vereniging van de Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie (Vigef). Volgens de Vigef steunen overheden in ons omringende landen de conservenfabrikanten wel. Dat maakt het voor de Nederlandse bedrijven onmogelijk om te kunnen wedijveren tegen de groente- en fruitverwerkers in het buitenland.

Vorig jaar bedroegen de kosten voor energie ongeveer 5% van de totale kosten voor groenten uit blik of glas. Maar dat is momenteel 25% tot 35%, aldus de Vigef. De belangenclub van conservenfabrikanten stelt dat het onmogelijk is deze kosten door te berekenen in de keten. Zonder compensatie dreigt groenten en fruit van Nederlandse bodem uit glas uit het winkelschap te verdwijnen.

Eerder maandag smeekte FNLI, de brancheorganisatie van de voedingsmiddelenindustrie, al om snelle compensatiemaatregelen. Volgens FNLI zijn de energieprijzen in de voedingsmiddelensector sinds januari 2021 verdrievoudigd en maken energiekosten 30% tot 40% van de totale kosten uit.

Compensatie

Daarnaast zijn de grondstofkosten 30% gestegen. Als deze trend doorzet zullen bedrijven omvallen, waarschuwt de lobbyclub, en dat kan een grote impact hebben op de hele agrarische keten.

In maart dit jaar besloot Zwanenberg Food Group, bekend van onder meer Chicken Tonight en Kips Leverworst, al de Struik-fabriek in Voorthuizen te sluiten en tot 2023 gefaseerd naar de productielocaties in Oss en Raalte te verplaatsen. De kostenstijging van grondstoffen en energie maakt de productie van knakworst en soep uit blik in de conservenfabriek in Voorthuizen te duur.