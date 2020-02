Impact coronavirus op industrie EU valt mee

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op een stand van 49,1 tegen 47,9 in januari. Economen hadden in doorsnee een daling naar 47,4 verwacht. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De index voor de dienstensector in de eurozone noteerde een niveau van 52,8 tegen 52,5 een maand eerder. De samengestelde graadmeter kwam uit op een stand van 51,6 tegen 51,3 in januari.

Markit liet weten dat de krimp in de Duitse industrie minder sterk was deze maand. In Frankrijk was daarentegen sprake van onverwachte krimp van de industriële bedrijvigheid.