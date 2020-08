’Harry komt terug zonder oren’

Prins Harry, in het leger bekend als Captain Wales, rent vanui zijn ntent naar zijn helikopter in Afghanistan in november 2012. Ⓒ Foto EPA

Harry kwam volgens het boek Meghan & Harry al in conflict met zijn positie tijdens zijn diensttijd in 2007. Het ministerie van Defensie en Buckingham Palace brachten naar buiten dat hij zou gaan dienen in Irak: ,,Maar Iraakse opstandelingen kwamen al snel met een eigen verklaring die vrijwel direct een einde maakte aan Harry’s uitzending: ‘We wachten met ingehouden adem op de komst van de jonge, knappe, verwende prins en we verwachten dat hij openlijk op het slagveld zal komen,’ zei Abu Zaid, de commandant van de Malik Ibn Al Ashtar-brigade. ‘We zullen grootmoedig met hem zijn. We zullen hem namelijk terugsturen naar zijn grootmoeder maar zonder oren’.”