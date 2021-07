Verkoopmanager draait hondenvoerfabrikant poot van €164.000 uit

Gossip

Rechter: voldoende bewijs voor belastingontduiking door Shakira

Shakira moet hoogstwaarschijnlijk toch in de rechtbank verschijnen vanwege de aanklacht voor belastingontduiking die in Spanje tegen haar loopt. De rechter oordeelde woensdag volgens El Pais dat er ’voldoende bewijs’ is dat de Colombiaanse zangeres, die in Barcelona woont, via belastingparadijzen be...