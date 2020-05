Kappers plaatsen weer voorzichtig vacatures

Dat blijkt uit een analyse van Indeed, de grootste vacaturesite van Nederland. Op dit moment ziet het platform 36% minder vacatures dan een jaar eerder. In de horeca wordt maar liefst 69% minder naar mensen gezocht, in toerisme 68%.

Anderhalve meter

Versoepeling van de regels voor deze sectoren zal ervoor zorgen dat ook hier weer iets meer personeel wordt gezocht, verwacht Arjan Vissers van Indeed. „Maar de voorzichtige aanpak met beperkte aantallen gasten en de anderhalvemetermaatregelen vragen niet direct om grote aantallen nieuwe werknemers zoals we normaal gesproken in het hoogseizoen zien.”

In vergelijking met een jaar eerder waren er in de eerste week van mei in elke sector minder vacatures. In de verpleegkunde, civiele techniek, bouw en softwareontwikkeling valt het nog mee. De installatietechniek, beveiliging, productie en detailhandel dalen met de economie mee. In op- en overslag, schoonmaak, hospitality & toerisme en horeca is de daling veel groter.

Zorg en bouw

Vooral in de zorg, bouw en techniek is nog wél werk. De meeste vacatures op het platform zijn voor werkvoorbereider, daarna volgen verzorgende ig, onderhoudsmonteur en verpleegkundige.

In Nederland is er met een daling van 36% vacatures fors minder werk te vinden, maar in vergelijking met andere landen valt de schade nog relatief mee. In Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Ierland is het aantal meer dan gehalveerd.