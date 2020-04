Hotelier blije tulpenofficier

Het betreft vice-admiraal Arie Jan de Waard van de Koninklijke Marine, tevens voorzitter van Sail Amsterdam, die Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden werd, en Siep de Haan, mede-initiatiefnemer van de Amsterdam Pride, die Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd. Voor beiden is het lintje niet alleen „eervol”, maar ook een erkenning van hun inzet om twee succesvolle megavolksfeesten te organiseren.

Orange Babies-oprichter Baba Sylla.

En het is eveneens een beetje een troost, omdat zowel Sail Amsterdam als de Pride door het coronavirus deze zomer zijn afgelast. Voor De Haan was de onderscheiding ook het teken dat actie voeren kan lonen. Hij wist na vijf jaar van acties als wiskundedocent gedaan te krijgen dat de minister van Onderwijs 300 miljoen euro uittrok om de salarissen van beginnende docenten aanmerkelijk te verhogen. Bovendien hielp hij recent mee met de tulpenactie van de hoofdstedelijke vijfsterrenhotels voor bejaarden in tehuizen, zoals het Rames Shaffy Tehuis.

Vice-admiraal Arie Jan de Waard (l.), voorzitter van Sail Amsterdam, en vice-admiraal Rob Kramer, commandant der Zeestrijdkrachten, eind vorig jaar tijdens het KNRM-gala. Ⓒ TLG

Koningsdag 2020 was voor de thuisblijvers een rondje van het huis, zoals directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland stelde. Dat gold ook voor hotelier Roberto Payer, clustermanager van het Hilton Amsterdam en Waldorf Astoria. Hij is bij de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Payer kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als hotelier met een meer dan 50-jarige loopbaan bij Hilton en voor zijn bestuurlijke functies in tal van maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties.

Tom de Swaan, president-commissaris van ABN-Amro.

Heel Amsterdam staat momenteel vol met honderdduizenden tulpen. Dat is mede de verdienste van Payer die sinds 2013 voorzitter is van het kleurrijke Tulpenfestival. Zijn functies zijn teveel om op te noemen. Zo is hij president-commissaris van de kunstbeurs PAN Amsterdam. In januari 1995 was hij de eerste laureaat met de titel Meest Markante Horeca Manager van het Jaar, een onderscheiding ingesteld door de vakorganisatie Koninklijk Horeca Nederland. In 2009 kreeg hij tijdens zijn 40-jarig jubileum bij Hilton de Frans Banninck Cocq Penning van toenmalig burgemeester Job Cohen.

Siep de Haan tijdens de tulpenactie voor bejaarden.

Burgemeester Femke Halsema verraste telefonisch ook acteur Hans Kesting en anesthesioloog prof. dr. Albert Dahan van de Universiteit Leiden. Zij kregen beiden de hoge onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tom de Swaan, president-commissaris van ABN-Amro en bestuurslid van talrijke prominente cultuurinstellingen, en Orange Babies-oprichter Baba Sylla die hiv en aids bestrijdt, werden beiden Officier in de Orde van Oranje Nassau. Bijzonder was dat het kunstenechtpaar Lex en Ria Daniëls van het Miniatuur Museum allebei Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd. Overal in het land vierden de gedecoreerden Koningsdag. De conclusie: „We zijn trots en vereerd.”