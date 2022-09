Premium Het beste van De Telegraaf

Stijgende rente domper voor leenstudent

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Studenten steken zich steeds dieper in de schulden, en daar gaan ze ook rente over betalen. Ⓒ ANP / Mariette Carstens

Amsterdam - Sinds 2017 was de rente op studieleningen 0%. Daar komt volgend jaar verandering in. Afgestudeerden aan het hbo of de universiteit gaan naar schatting tussen 0,4 en 0,5% rente betalen. Voor mbo’ers wordt de rente nog veel hoger: ruim 1,5%. Studieschulden groeien intussen ook hard. Er is wel één troost voor lenende (oud-)studenten: de waarde van het geld daalt nóg sneller.