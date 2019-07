Nieuw lid voor raad van toezicht AFM

Voetelink is econoom, kent de accountantswereld en beschikt volgens de AFM over ruime bestuurlijke ervaring. Sinds oktober 2013 is hij vicevoorzitter en financiële man in de raad van bestuur van het Rotterdamse ziekenhuis. Eerder was hij werkzaam bij KPMG Healthcare, onder meer als voorzitter en als partner.

De raad van toezicht van de AFM houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de organisatie en de algemene gang van zaken. Ook houdt het orgaan toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM, zoals de begroting. Behalve Voetelink bestaat de raad uit Martin van Rijn (voorzitter), Willemijn van Dolen en Wendy de Jong. Het proces voor invulling van de vacature voor een vijfde lid loopt nog.