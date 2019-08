Iedereen aast op miljarden uit investeringsfonds

Ⓒ ANP

Ideeën genoeg voor de vijftig miljard euro die het kabinet-Rutte in een investeringsfonds wil steken. Komt er dan eindelijk een vliegveld op zee, wordt Nederland koploper met kunstmatige intelligentie, moeten we meer geld steken in onderzoek naar gezond ouder worden? Of juist in het goed opleiden van de jongste generatie? Er wordt al aardig aan de cheque van de regering getrokken, nog voor die goed en wel is uitgeschreven.