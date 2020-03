Financieel directeur Arcadis stapt op

Kuijlaars trad in april 2018 aan als eindverantwoordelijke voor de financiën bij Arcadis. De raad van commissarissen begint met de zoektocht naar haar opvolger, waarbij zowel binnen als buiten het bedrijf naar kandidaten wordt gekeken.

Topman Peter Oosterveer bedankt Kuijlaars voor haar werk in de afgelopen twee jaar. "Onder haar financiële leiderschap hebben we een sterke balans en solide financiële basis gecreëerd voor groei in de toekomst." President-commissaris Niek Hoek wenst haar "alle goeds toe nu ze andere kansen najaagt".