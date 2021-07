Fraudenotaris Frank Oranje benadeelde ook de Staat

Dat schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek door het acountantskantoor Deloitte. Pels Rijcken is ook het kantoor van de landsadvocaat, die de belangen van de Staat behartigt in rechtszaken.

Het gaat om vijf oudere dossiers die speelden tussen 1998 en 2011 en die niet in het eerste verkennende onderzoek naar voren waren gekomen. De schade voor de Staat lijkt vooralsnog beperkt, maar het is volgens Grapperhaus „vanzelfsprekend ontoelaatbaar en ik neem dat hoog op. Het is van het grootste belang dat de juridische bijstand van de Staat in goede handen is.”

Weggesluisd

De betrokken notaris Frank Oranje is inmiddels overleden. Gebleken is dat hij soms flinke geldbedragen heeft weggesluisd naar privérekeningen buiten het bedrijf, aldus de onderzoekers. Zij concluderen dat hij dat gedurende ten minste achttien jaar heeft gedaan.

Het ging om derdengeld en rente daarop dat was geplaatst op een speciale rekening binnen het kantoor, die Oranje als notaris in beheer had. Hij deed dat via door hem opgerichte stichtingen en extra bankrekeningen. Ook vervalste hij bevestigingen voor overboekingen en maakte hij daarvoor valse e-mailadressen aan.

Dat hij zo’n lange tijd geld kon onttrekken aan de rekening zonder dat anderen het opmerkten, was mogelijk omdat hij het ontstane tekort steeds aanvulde met geld van rechthebbenden in andere dossiers. Zo „vulde hij in feite gaten met gaten waardoor rechthebbenden steeds zijn betaald”, meldt Deloitte.

Tekorten

Alleen in het laatste fraudedossier „is er een tekort in de hoofdsom en rente ontstaan van ruim 9,5 miljoen euro. Dit bedrag is door Oranje naar privé gebracht.” Pels Rijcken heeft de notariële rekening aangevuld en zal rechthebbenden betalen wat zij misliepen aan betalingen en rente.

De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat kantoorgenoten betrokken waren bij deze praktijken of ervan af wisten.

Landsadvocaat

Het prestigieuze kantoor heeft maatregelen genomen om dit soort fraude tegen te gaan en er staan er nog meer op stapel. De minister zal zich over deze verbeteringen buigen. Ondanks de „ernstige feiten” is hij vooralsnog niet van plan om een andere landsadvocaat te kiezen, schrijft hij.

Naar de fraude wordt ook onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De uitkomsten van het Deloitte-onderzoek worden daarin meegenomen.