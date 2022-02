Waterschappen zoeken naar alternatieven voor Gazprom

De waterschappen voorzien voor een groot deel in hun eigen energiebehoefte, maar hebben ook nog gas nodig van externe partijen. Een aantal schappen heeft een contract gesloten met Gazprom, omdat dat veruit de goedkoopste aanbieder was.

Inkopers van de waterschappen onderzoeken nu hoeveel procent van het benodigde gas afkomstig is van Gazprom. „De situatie in Oekraïne is genoeg reden om de contracten te heroverwegen”, zegt de woordvoerder.