Column: president Turkse centrale bank zit klem

Premium Financieel

Column: Nederlander Knot monetair geweten van ECB

„We moeten onze capaciteit niet overschatten om vooraf vast te stellen wat nou tijdelijke inflatie is en wat niet. Inflatie is niet dood.” Dat zei Klaas Knot onlangs in een interview in NRC naar aanleiding van zijn tienjarige jubileum als president van De Nederlandsche Bank (DNB).