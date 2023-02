Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen Vervuilende warmtepomp in het verdomhoekje? Of toch maar installeren?

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Een installateur aan de slag met een warmtepomp. Volgens nieuw onderzoek is deze veel vervuilender dan gedacht. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De warmtepomp is enorm veel vervuilender dan gedacht, maakten de rekenmeesters van de Nationale Milieudatabase (NMD) maandag bekend. Dat roept vragen op. Mogen warmtepompen nog wel geplaatst worden in nieuwbouwhuizen? En is het nog de moeite waard om je bestaande gasketel door een warmtepomp te vervangen? En hoe zit het met de verplichting vanaf 2026?