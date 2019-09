Eigenaar fietsenwinkel.nl breekt met Gazelle

Volgens topman Davy Louwers van IBG zorgen leveringsvoorwaarden van Gazelle ervoor dat dealers meer risico's en kosten op zich moeten nemen. Daarnaast zouden aanvullende eisen van het fietsenmerk leiden tot een te grote afhankelijkheid van de leverancier. IBG, dat ook in Scandinavië actief is met de webwinkel hellorider, houdt gezien de "rijke historie" van Gazelle wel de deur open om de fietsen in de toekomst weer te kunnen verkopen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik