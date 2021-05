’Geef mensen met afstand tot arbeidsmarkt makkelijker toegang tot baan’

Het nieuwe kabinet moet de huidige grote obstakels voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, wegnemen, stellen de werkgevers voor de technologische industrie (FME), de werkgeversorganisatie voor hoverniers VHG, De Brancheveringing Kringloopbedrijven (BKN) en koepelorganisatie van sociale werkplaatsen Cedris in het gezamelijke manifest ’Een arbeismarkt voor iedereen’. De ondertekenaars van het manifest willen dat belemmeringen worden weggenomen om te investeren in deze mensen.

Praktische problemen

De sectororganisaties stellen er momenteel honderdduizenden mensen aan de kant staan die willen en kunnen werken, maar daarvoor wel ondersteuningen nodig hebben. Werkgevers zouden ze graag in dienst willen nemen, maar stuiten op praktische problemen.

Enkele ondertekenaars van het manifest, zoals FME, luidden eerder al de noodklok over het toekomstig tekort aan personeel. Het inpassen van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt kent volgens Cedris-voorzitter Job Cohen alleen maar winnaars en moet daarom een belangrijk onderwerp zijn op de formatietafel voor een nieuw kabinet.

Werkgevers willen dat begeleiding op de werkvloer gegarandeerd is en dat de overheid de financiële risico’s wegneemt. Daarnaast verdwalen ondernemers vaak in een woud van regelgeving als zij mensen in dienst willen nemen met een beperking of om een andere reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Ondersteuning

Om deze mensen ook vast te houden in de regulier arbeidsmarkt zouden zij gerichte ondersteuning en een passende scholing moeten krijgen. Verder moet een nieuwe kabinet het landelijk net netwerk van sociale werkbedrijven versterken, zodat er regionaal direct contact is met werkgevers in verschillende sectoren.

Werkzoekenden die de stap naar de reguliere arbeidsmarkt niet kunnen maken, moeten zich in de het sociaal werkbedrijf verder kunnen ontwikkelen. In samenwerking met werkgevers kan zo een deel van deze mensen alsnog aan de slag in een reguliere baan.