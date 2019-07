Minder valse eurobiljetten uit handel gehaald

In totaal werden er in de eerste helft van dit jaar iets minder dan 20.000 opgespoord, dat is 5% minder dan een jaar eerder. Ook wereldwijd daalt het aantal gevonden valse biljetten. In totaal ging het in de eerste helft van dit jaar om 251.000 stuks, 16,6% minder dan vorig jaar.

Over een lange periode bekeken is het aantal vervalste biljetten in Nederland al langer flink aan het delen. In de eerste helft 2015 ging het nog om bijna twee keer zoveel vervalsingen.

Het meest vervalste biljet is die van €50. In Nederland is 68% van de vervalste biljetten een vijftigje, in de Eurozone is dat 54%. Daar is het biljet van €20 ook nog een stuk meer in zwang.