Na de turbulente gang van zaken in augustus zullen beleggers op het Damrak met enige schroom in de eerste handelsweek van september stappen. Vooral de uitkomsten van het Amerikaanse banenrapport zullen nauwlettend worden gevolgd. Daarnaast kan het vertrouwen onder inkoopmanagers in China en de eurozone meer duidelijkheid geven over de impact van de handelsspanningen.